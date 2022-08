Scandale : les égouts anglais se déversent dans la Manche

Des dizaines de plages anglaises sont interdites à la baignade en plein mois d'août. Une vidéo d'eau usée directement déversée dans la mer, c'est une vague de protestations et d'inquiétudes qui monte de part et d'autre de la Manche. Le rejet des eaux usées dans la mer est une pratique légale, mais uniquement en cas de pluie torrentielle. Cela semble être loin d'être le cas puisque l'agence pour l'environnement britannique elle-même a reconnu plus d'1,2 million de déversements recensés entre 2016 et 2021. Sur les côtes françaises, plusieurs élus s'inquiètent des conséquences. Des eurodéputés en joignent la Commission européenne à agir. La région Hauts-de-France crie au scandale. C'est une inquiétude dont ne témoignent pas les pêcheurs rencontrés ce samedi matin, dans un port normand. Selon les scientifiques en effet, la Manche agit comme une rivière entre l'Angleterre et la France. Elle dilue et transporte vers l'Est et le Nord, les pollutions. TF1 | Reportage S. Pinatel, V. Lamhaut, A. Guérard