Scandales sanitaires : comment regagner la confiance des clients ?

Il aura fallu plus d'un mois et 80 contaminations dans le pays pour que Ferrero brise le silence. Un mea culpa en une du Parisien. Le patron du groupe admet une "défaillance". Avec un chiffre d'affaires en baisse de 40 % sur la période de Pâques, l'évitement n'était plus une option pour la marque. “À partir du moment où vous ne communiquez pas ce que vous dites, implicitement, c'est plusieurs choses. C'est soit que vous vous en foutez, que vous n'avez pas mesuré l'ampleur de la crise. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes incapable de gérer la crise. Et enfin, que vous essayez de cacher des choses encore plus graves”, explique Amandine Ciappa, consultante en communication de crise. Kinder a retenu les leçons du passé et s'est inspiré de ce qu'on appelle en communication, la méthode Findus. En 2013, la marque révèle elle-même que ses plats préparés supposément au bœuf, sont élaborés à base de cheval. Pour retrouver la confiance de ses clients, l'entreprise diligente elle-même ses analyses de viandes et met en cause ses intermédiaires. "Il y a deux victimes dans cette affaire, Findus et le consommateur. Nous porterons plainte contre X dès lundi", a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Résultat, Findus renoue avec une croissance à deux chiffres, à peine un an après les faits. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Hanout, S. Fortin, Q. Fichet, N. Boey