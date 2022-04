Scandales sanitaires : les rayons chocolats et pizzas boudés

Comme chaque année, Bruno et sa mère viennent acheter les œufs de Pâques pour toute la famille. Quels chocolats vont-ils choisir ? Entre eux, le sujet n'a jamais fait autant débat. Suite aux scandales successifs sur ces produits alimentaires, ils hésitent et restent méfiants. Les produits contaminés ont beau avoir été retiré des rayons, les clients n'ont plus confiance. Ils ont passé sous d'autres marques cette année. Pour preuve, dans la vidéo en tête de cet article, ce rayon est anormalement rempli, comme l'explique Fanny Legendre, responsable des produits de grande consommation au Super U de Neuville-aux-Bois. On constate la même chose aux rayons des pizzas surgelées avec la marque Buitoni. Actuellement, le travail Fanny est de faire de la pédagogie aux clients, les rassurer surtout. Les ventes sont en chute libre. Aujourd'hui, nous retrouvons une partie de ces produits en promotion dans de nombreux supermarchés. Car dans ce contexte, beaucoup se sont tourné vers leurs commerces de proximité en ce week-end de Pâques. C'est notamment le cas de Carole et de sa fille qui évitent désormais les grandes surfaces pour trouver les bons chocolats. Les produits sont plus chers, mais les clients ont confiance. TF1 | ReportageP. Corrieu, M. Derre