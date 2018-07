Scandinavie : le Grand Nord en proie aux flammes

C'est un pays qui attire en général ceux qui veulent échapper à la chaleur écrasante de l'été, mais depuis plusieurs semaines, la Suède en proie aux incendies, suffoque. Près de 25 000 hectares de forêts se sont embrassées, et les habitants ont évacué les zones à risques. Absence de vent, forte chaleur et aridité, le réchauffement climatique vient de montrer son visage de braise aux confins de l'Arctique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.