Scène : Amir interprète le nageur rescapé d'Auschwitz

Amir, comédien pour la première fois, a choisi le destin d'Alfred Nakache, champion de natation revenu d’Auschwitz pour monter sur scène. Le destin presque inconnu d’un nageur plusieurs fois champion de France, avant de tout perdre, et d’abord, sa nationalité française parce qu’il était Juif. Déporté avec sa femme et sa petite fille, Alfred Nakache était revenu seul. Ne pesant plus que 36 kilos, il avait repris la natation. Amir a rencontré ses proches. Sa nièce témoigne de sa résilience après la perte de sa femme et de sa petite fille. Alfred était redevenu champion de France et avait participé aux Jeux olympiques. Sa nage, c’était la brasse papillon. Pendant des heures, Amir s’y est mis pour s’imprégner du personnage. Alfred Nakache. Des heures de répétion aussi. Le théâtre nous fait redécouvrir ce destin hors norme. Celui d’un homme qui toute sa vie a refusé les honneurs pour lui-même. TF1 | Reportage G. Bellec, D. Bordier, T. Gippet