Science : l'ennemi numéro un du camp Trump aux États-Unis

Pas de masque, aucune distance, seulement un espoir. L'espoir que Jésus empêche la foule d'être contaminés par le Covid-19. De nombreux partisans de Donald Trump ne croient pas à la science et c'est aussi le cas pour certains dans la classe politique américaine, comme Marjorie Taylor Greene. Elle a une méthode radicale pour s'exprimer et vise particulièrement l'écologie. Elle tweete aussi régulièrement contre les masques. D'un bout à l'autre des États-Unis, cette frénésie antimasque a même gagné les sphères médicales. Au nord du pays, dans un cabinet de banlieue de Cleveland, c'est devenu le monde à l'envers concernant les consignes données aux malades par le docteur Sherri Tenpenny. Pour provoquer, les antisciences se retrouvent désormais parfois pour des opérations coup de poing dans des lieux publics. Ils se présentent sans masque, alors que c'est obligatoire dans la plupart des supermarchés. Certains vont encore plus loin, en pensant qu'il existe un grand complot mondial. Les êtres humains seraient surveillés et fichés, grâces notamment à leurs ADN prélevés lors des tests du Covid-19. Enfin, il y a les créationnistes qui ont ouvert un musée à grand renfort de publicité. Ils pensent que les espèces n'ont pas évolué, qu'Adam et Ève vivaient au temps des dinosaures, alors que l'homme est apparu 65 millions d'années plus tard. Ils comptent dans leurs rangs le vice-président des États-Unis.