SCOP : quand les salariés sauvent leur entreprise

En redressement judiciaire depuis plus d'un an, une charcuterie Maurer Tempé de Kingersheim a bien failli disparaître. Alors pour la sauver, les salariés ont choisi de devenir entrepreneur. Ils sont 107 personnes à avoir investi dans ce qu'on appelle une SCOP, société coopérative et participative. Tous se sont donné deux ans pour consolider l'entreprise et renouer avec les bénéfices.