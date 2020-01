Se diversifier pour acquérir des revenus supplémentaires

Les agriculteurs diversifient leurs activités afin d'augmenter leurs revenus. Un couple dans le Lot-et-Garonne a par exemple développé une activité de relais colis en milieu rural, afin d'attirer plus de clientèles à leur exploitation de pruneaux. En Gironde, une éleveuse de vache bazadaise et de canard a acquis 40 % de revenu en plus, en aménageant une auberge où elle cuisine directement les produits de sa ferme. Un agriculteur du Tarn a même ouvert un cabaret. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.