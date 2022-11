Se former aux métiers verts

Pour certains, c'est une grande première. Au programme ce jour-là, il faut préparer la terre pour y planter de l'ail. Ici pas de pesticide. On laisse faire la nature en mélangeant les variétés pour qu'elles interagissent ensemble. c'est de l'agroécologie. Ce savoir-faire, c'est ce que recherche Léo un des apprentis. Lorsque Candice arrive dans l'école il y a trois ans, elle a eu aussi le déclic : travailler au grand air, cultiver autrement. Elle a choisi de devenir maraîchère. Leur redonner confiance en apprenant un métier respectueux de l'environnement, c'est le pari de cette école unique en son genre. Chaque année, la directrice accueille une trentaine d'élèves. Dans cette région du sud-ouest, en manque de menuisier, l'établissement propose donc cet apprentissage, mais avec une particularité. Ici, on ne travaille que des matériaux de récupération. À la clé, un CAP qui permettra aux élèves de trouver un emploi dans une entreprise local et peut-être même de former d'autres jeunes à ces techniques. TF1 | Reportage A. Barth, M. Derre