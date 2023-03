Se meubler gratuitement, c’est possible !

Nina a répondu à l'annonce en ligne de Sophie, cette dernière a un meuble à donner. Il s'agit d'un bureau dont elle n'a plus besoin. Sophie l'a mis en ligne sur l'application Geev. Le site est spécialisé dans les dons entre particuliers. Nina a sauté sur l'affaire. Par rapport au prix neuf, l'économie est non négligeable. Elle ne déboursera pas un centime pour ce meuble. Grâce à ces plateformes de dons, certains utilisateurs meublent entièrement leurs logements. Le mobilier d'Adeline ne lui a rien coûté. Pour faire ses trouvailles, elle prospecte longuement sur internet, et cela, quotidiennement. On peut aussi trouver sur le trottoir des meubles flambant neufs et c'est très tendance. Sur Instagram, certaines pages référencent les plus belles trouvailles. Cela s'appelle le "stooping". Il s'agit d'un phénomène très répandu aux États-Unis ou encore en Italie, et il commence à s'installer dans le pays. Chaque soir, Regina Miecchi, une enseignante d'origine italienne, part à la chasse aux trésors dans Marseille. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba