Se plaindre sur les réseaux sociaux : est-ce efficace ?

Lassés des services client difficiles à joindre, beaucoup de consommateurs interpellent directement les entreprises en cause depuis les réseaux sociaux. Les sociétés doivent s'adapter à ce nouveau mode d'interpellation. Il y a urgence à répondre, car c'est leur image qui est en jeu. Mais dans notre pays, le phénomène est encore marginal. Chez Air France par exemple, neuf demandes sur dix sont encore traitées par téléphone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.