Se rafraîchir sans climatisation : c'est possible !

Certes, l'été, les Toulousains ont l'habitude d'avoir chaud, mais pour faire face à des vagues de chaleur de plus en plus longues et récurrentes, chacun a sa petite technique. Si vous n'avez pas la fibre artistique, mais que vous souhaitez quand même vous rafraîchir, il existe des solutions alternatives, 30 fois moins chères qu'un climatiseur. "Ce qui se vend le mieux, c'est le ventilateur classique, à 24,99. Après, on a également des tours, à partir de 29.99 euros, et on peut aller jusqu'au rafraichisseur d'air, à partir de 69,99 euros.", raconte Béatrice Mazas, gérante du magasin d'ameublement et de décoration "GIFI". Plus économiques, moins énergivores, et surtout plus écologiques, ces appareils ne rejettent aucun gaz à effet de serre et consomment 60 fois moins qu'une climatisation. Et cette année 2023, l'enseigne mise sur les objets miniatures. Avec la hausse des températures annoncée ce week-end, le magasin GIFI espère enfin écouler ses stocks de ventilateurs et de rafraîchisseurs d'air. Mais sont-ils vraiment efficaces pour gagner quelques degrés ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Barth, S. Petit, C. Sellié