Seattle : la ville préférée des Américains

C'est sans doute la ville américaine qui offre le plus de diversité dans ses paysages alentours et dans ses activités. Elle a tout à portée de main : des immenses étendues de forêt pour aller randonner, un emblématique volcan enneigé pour skier, et tout cela à quelques kilomètres d'un centre-ville de plus en plus dynamique. Seattle peut se vanter d'avoir le plus beau marché de produits frais des Etats-Unis. De quoi rassasier les quelque 15 000 nouvelles personnes qui s'installent ici chaque année, séduites autant par l'environnement que par la légendaire hospitalité des habitants. La première chose à faire une fois arrivé ici, c'est de monter à la Space Needle, "aiguille de l'espace". Un bâtiment qui, à première vue, respire un peu moins la modernité aujourd'hui. Seattle a toujours eu un coup d'avance, et pas seulement en architecture. Economiquement, elle abrite des géants de la technologie et de l'industrie. TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Ponsard