Sècheresse : alerte dans les Pyrénées-Orientales

Depuis quinze jours, ce village des Pyrénées-Orientales, en image, est privé d’eau potable. Le forage de la commune est à sec. Pour boire ou cuisiner, les habitants récupèrent un pack d’eau, chaque semaine. La distribution est limitée à six bouteilles par personne, mais à Bouleternère, les habitants sont solidaires. Maryline vient offrir son eau au seul commerce du village. Chaque jour, trente litres d’eau sont nécessaires pour fabriquer pains et viennoiseries. Sans la générosité des habitants, impossible de travailler. Dans les Pyrénées-Orientales, le mois d’avril pourrait être le plus sec depuis 1959. Le préfet vient de placer le département en niveau de crise sécheresse et prévoit de nouvelles restrictions, dans les stations de lavage, notamment. Ouvrir sur une plage horaire définie, réduire la pression des machines, Jean-Pascal Cases, responsable de la station de lavage Chappelle à Ille-sur-Têt, est prêt à tout pour éviter une fermeture complète de la station. L'autre secteur qui redoute de lourdes pertes, c'est l'arboriculture. Interdiction d’arroser plus de deux fois par mois. La filière devrait être épargnée par de nouvelles restrictions. Elles seront annoncées par arrêté préfectoral, le 9 mai prochain. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia