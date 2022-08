Sécheresse : comment une île s'organise

Avant même de débarquer, les 2 000 touristes qui rejoignent chaque jour l'île de Groix (Morbihan) en navette sont mis en garde. À quatorze kilomètres au large de Lorient, Groix n'est pas reliée au réseau de canalisation du continent. La principale préoccupation du maire, ce sont les stocks d'eau douce. La situation est critique. La retenue d'eau se vide chaque jour un peu plus. Le maire craint de manquer d'eau. Il a eu beau limiter le nombre de visiteurs à huit bateaux par jour, la population de l'île quadruple l'été. Les touristes sont priés de s'adapter. Un dessalinisateur vient d'être installé. Il va pomper directement l'eau de la mer. Le maire a également stocké 28 palettes d'eau minérale. Ici, 70% des insulaires vivent du tourisme et ils ne sont pas favorables à la limitation de l'accès à l'île. La foule estivale pose enfin un défi à la déchetterie. C'est tout le paradoxe des îles. Leurs contraintes les obligent à chercher des solutions, à expérimenter, et elles deviennent souvent un laboratoire pour le continent. TF1 | Reportage J. Devambez, M. Merle