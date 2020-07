Sécheresse : de plus en plus de restrictions d'eau dans 53 départements

C'est un phénomène désormais récurrent, et 2020 n'y échappe pas. Dans l'Hexagone, 53 départemnts sont placés en alerte sechéresse. Par endroits, la situation est très critique, comme en Saône-et-Loire où les nappes phréatiques sont au plus bas et les rivières à sec. L'usage de l'eau est donc limité au strict minimum.