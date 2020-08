Sécheresse : des opérations sauvetage de poissons

Les fortes chaleurs ne vont pas arranger la sécheresse. Dans le pays, 72 départements sont déjà soumis à des restrictions d'eaux. Par endroits, les rivières sont pratiquement à sec, comme à l'Est du massif des Vosges où des opérations de sauvetage de poissons sont organisées. Les pêcheurs du Territoire de Belfort ont déjà mené cinq pêches de sauvetage depuis le début de l'été pour limiter les dégâts.