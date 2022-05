Sécheresse : en direct du massif de l'Étoile à Marseille

Pour les pompiers, ce week-end est l'équivalent d'une journée à très haut risque en plein mois de juillet. En effet, pour le cas d'un arbuste dans le massif de l'Étoile à Marseille (Bouches-du-Rhône), il est complètement sec et complètement mort à cause de la sécheresse. C'est pourquoi, les pompiers ont déclenché leur dispositif d'été bien plus tôt que prévu, avec une centaine d'effectifs supplémentaires mobilisés pour ouvrir les tours de guet qui permettent de surveiller au loin, le moindre départ de feu. Il y a aussi des groupes d'intervention mobile qui vont aller se positionner dans les massifs forestiers, dès ce samedi après-midi. Il y a donc une grande vigilance avec les consignes de sécurité suivante : il ne faut pas jeter les mégots dans la nature, ni sur les routes ou les autoroutes, et éviter les travaux et les barbecues à proximité d'un massif forestier. TF1 | Duplex P. Lefrançois