Sécheresse en Espagne : et maintenant l’eau se vole

Les gendarmes espagnols de la brigade de défense de l’environnement ont découvert des centaines de puits illégaux. Après quatre ans d'enquêtes, 26 personnes arrêtées et une centaine d’agriculteurs ont été suspectés d'avoir bénéficié de cette eau dérobée. Les puits étaient cachés dans des bidons rouillés, sous des feuillages au milieu des cultures d’avocat d’Andalousie. Au total 26 000 000 m3 d’eau volé, ce sont dix millions d’euros perdus pour le gouvernement andalous, dans un climat d'extrême sécheresse. Conséquence, la principale réserve d’eau de la région est presque à sec. Prévue pour arroser 8 500 hectares de cultures, une étude menée par l’association de Rafael Yus, démontre que la réserve alimente le double d'hectares prévu. Cela en partie à cause des vols. C’est seulement depuis un an que l’eau de la réserve n’est plus distribuée aux agriculteurs. Nous avons sollicité la principale coopérative d’agriculteurs de la région, pour réagir sur ces vols d’eau, elle n’a pas souhaité communiquer. L’Espagne reste le premier exportateur d'avocats en Europe et la demande ne faiblit pas. Les défenseurs de l’environnement craignent alors que les vols d’eau s'intensifient. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Gauquelin, I. Bornacin