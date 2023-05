Sécheresse en Espagne : la guerre de l'eau

C’est l’une des plus grandes zones humides d’Europe, et ses marais s'étendaient à perte de vue, sur des images tournées il y a six ans. Mais aujourd’hui, Doñana ressemble à une plaine sèche, 60 % des lagunes sont à sec, au grand dam de Juanjo Carmona. Militant écologiste, il parcourt tous les jours le parc naturel. Deux touristes belges sont venus pour photographier les nombreux oiseaux migrateurs, qui ont l’habitude de séjourner dans le parc national de Doñana, mais la séance tourne court. Les oiseaux sont cinq fois moins nombreux qu’il y a deux ans, en cause le manque d’eau et l’agriculture intensive, qui aggrave la situation. Certains exploitants, ont même foré des puits illégaux, comme ceux en image. On estime qu’il y en a environ un millier. Manuel Delgado, porte-parole des agriculteurs "Légaux", est l’un des rares à accepter de parler de ce sujet sensible. Il met en garde “ il n’y aura pas assez d'eau pour tout le monde “. À Doñana, la guerre de l'eau est déclarée, pour produire chaque année plus de 250 000 tonnes de fraise. Mais à ce rythme, le potager de l’Europe ne sera bientôt plus qu’un désert. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque