Sécheresse en hiver : les réserves d'eau au plus bas

À Londigny (Charente), le niveau d'eau est si bas que l'on peut facilement descendre dans le lit de la rivière. Jean-Luc Manguy produit des haricots et des lentilles. Pour irriguer ses parcelles, il dispose d'un puits. Mais depuis quelques années, il fait face à des restrictions. Il doit cesser de l'utiliser par manque d'eau. Il craint de voir cette situation se reproduire cet été. "Le fait de ne pas avoir suffisamment d'eau pour arroser mes haricots, c'est un déficit au niveau de la quantité produite, et même de la qualité à un moment donné", déplore-t-il. Un manque à gagner pour cet agriculteur. Dans le sud du département, Francis Galteaud, céréalier à Courgeac, dispose d'une réserve d'eau. Mais son niveau n'est pas rassurant. Alors pour ne pas perdre une partie de sa récolte par manque d'irrigation, il a décidé de prendre les devants et de changer sa production. " Cette année donc je vais semer moins de maïs. Et je vais semer davantage de blé et de tournesol", indique-t-il. Huit hectares de maïs en moins. Pour ce céréalier, "le maïs demande beaucoup d'eaux vers le 14 juillet et c'est là où on a les sécheresses les plus importantes". Mais la situation peut encore évoluer. Les prévisions météo sont encourageantes. Les prochains mois sont décisifs. Les barrages sont aujourd'hui remplis à 20 % contre 50 % habituellement. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier