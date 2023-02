Sécheresse : enfin la pluie !

Depuis quelques heures, Georges n’en finit pas de sourire. Cette pluie, il l’attendait. Les légumes de son potager jaunissaient, ne grandissaient plus. Ses fèves et ses petits-pois avaient soif. À quelques kilomètres, en bord de mer, s’est produite une chose rare, les promeneurs, surpris par l'averse, affichent une humeur radieuse. C’est une pluie intense, mais vraiment salvatrice pour sortir de cette sécheresse. L’idéal serait des pluies continues et de préférence, avant la fin du mois de mars, car c’est maintenant, en hiver, que les nappes phréatiques se rechargent. Au printemps, lorsque la végétation reprendra ses droits, il sera trop tard. Les eaux de pluie n'atteindront plus la nappe phréatique, les racines en pleine croissance en absorberont une grande partie. D’après les prévisions, la sécheresse risque de perdurer dans les deux prochaines semaines. Seuls le Sud-est et la Corse vont, semble-t-il, retrouver des niveaux de pluie normaux pour la saison. TF1 | Reportage D. Sitbon, V. Capus, C. Guérard