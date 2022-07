Sécheresse : faut-il interdire les feux d'artifice ?

Samedi soir, il y a eu des flammes aux portes d’Alès, dans le Gard. Les pompiers du département ont dû intervenir alors qu'un incendie s'est déclaré vers 22h30. Un départ de feu qui aurait été déclenché par plusieurs pétards tirés en fin de soirée. Heureusement, le sinistre n'a fait aucune victime et aucune habitation n'a été touchée, tandis que l'incendie a rapidement été fixé. Mais le département du Gard est sous haute surveillance et le risque d'incendie y est élevé. Chaque jour depuis la fin de semaine, les pompiers doivent contenir des dizaines de départs de feu, alors que plus de 30 se sont déclarés sur la seule journée de vendredi. Face à cette situation, plusieurs communes ont décidé d'annuler leurs feux d’artifice pour le 14-Juillet, comme à Nîmes (Gard), où ils devaient être tirés depuis un parc. Même situation du côté de Bessèges (Gard). La commune a récemment été touchée par un important incendie qui a ravagé plus de 600 hectares de végétation. Si le feu est aujourd'hui "maîtrisé", il reste d'ailleurs sous haute surveillance pour éviter tout nouveau départ alors que les pompiers cherchent à éteindre totalement l'incendie. Toutes les communes du département doivent-elles pour autant annuler leurs feux d’artifice ? Selon les pompiers, la décision doit être prise au cas par cas, tout en conservant une vigilance maximale. La préfecture, de son côté, appelle chaque commune à faire preuve de bon sens. Elle réfléchit à prendre un arrêté interdisant les feux d’artifice pour qu’un bouquet final ne se transforme pas en feu de forêt. TF1 | Reportage L. Merlier, L. Deschateaux, L. Gorbibus