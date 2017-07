Sécheresse en France : 81 départements concernés  

A cause d’un hiver trop sec et d’un printemps trop chaud, les nappes phréatiques sont au plus bas en France. En tout, 81 départements sont touchés par la sécheresse, dont 26 en situation de crise. Cette sécheresse est la conjugaison de trois phénomènes, dont un déficit de pluie important, un fort ensoleillement et deux pics de températures en juillet. Ces épisodes de sécheresse devraient se multiplier dans les années à venir, avec de lourdes conséquences, notamment pour les éleveurs et les agriculteurs.