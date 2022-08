Sécheresse : la Loire à sec

Sur les rives d'Ancenis (Loire-Atlantique), entre Nantes et Angers, le plus grand fleuve sauvage d'Europe dévoile un visage presque jamais vu. Jour après jour, le lit de la Loire se dévoile. Vu du bord ou au fil de l'eau, les riverains ne peuvent qu'assister le phénomène, avec inquiétude. Didier, garde-pêche depuis des décennies dans ce lieu, en a vu des épisodes de sécheresse. Mais cette année, c'est sa précocité qui le surprend. "On a vu plus bas que ça en 1976. Elle n'a pas fini de baisser et on est qu'à la fin juillet", explique-t-il. De l'autre côté du pont, à quelques kilomètres, on tombe sur un bras de la Loire, totalement asséché. En continuant la route vers l'Orée-d'Anjou (Maine-et-Loire), les promeneurs admirent la vue, mais s'inquiètent pour la biodiversité des lieux. Le débit de la Loire a atteint son seuil d'alerte et la pluie n'est pas prête de tomber dans la région. TF1 | Reportage K. Gaignoux, X. Baumel