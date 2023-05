Sècheresse : la pluie va-t-elle régler le problème ?

Un soulagement, ici en Bretagne, il a plut depuis janvier, plus que durant toute l'année 2022. Pour autant, pleut-il assez en France ? Il pleut plus que la normale, presque trop, pour les champs de Sébastien. Ils sont gorgés d'eau. Pourtant, en France, les nappes phréatiques sont toujours au plus bas. C'est la conséquence des sécheresses records de l'été dernier. Tout l'hiver, les pluies nourrissent les nappes phréatiques. Mais à partir de la mi-avril et du printemps, elles ne sont plus efficaces. Elles sont captées par les racines des arbres en pleine croissance. La neige abondante alimentera nos sols, d'ici la fin du mois d'août. Il faut s'inquiéter pour cet été 2023, principalement sur le pourtour méditerranéen. Contrairement au reste du pays, les précipitations restent très rares. Il faudrait six mois de pluie régulière pour rétablir les nappes phréatiques du Sud de la France. Cet été, selon le ministère de l'Écologie, deux mille communes risquent d'avoir des problèmes d'alimentation en eau. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Pirckher, V. Capus