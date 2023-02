Sécheresse : la preuve par l’image

Le pont de Langeais, au Sud de Tours, enjambe presque plus de terre que d’eau. En amont, la sécheresse dévoile les fondations du pont d’Amboise. Il n’a pas plu sur la Loire depuis un mois. Fin décembre, le niveau était remonté, mais l’eau s’est retirée à nouveau, dévoilant sur des centaines de mètres de bancs de sable. C’est depuis le ciel que l’on constate de la manière la plus spectaculaire l’impact de la sécheresse sur le paysage français. Ici, le lac de Montbel, en Ariège, à seulement un cinquième de sa capacité cet hiver. Voyez également ces lits de rivière vides dans les Pyrénées-Orientales, placées en alerte sécheresse renforcée. Il y a aussi ce lac de Dordogne au plus bas. Des paysages qui nous alertent, mais le principal sujet d’inquiétude est invisible. En sous-sol, le remplissage de certaines nappes phréatiques a deux mois de retard, laissant craindre des pénuries d’eau pour l’été. Pour l’hydrologue Vazken Andréassian, cela semble en effet "quasi irrattrapable". TF1 | Reportage J. De Francqueville