Sécheresse : le cri d'alarme d'un maire vigneron

Le manque d’eau dans la saison peut provoquer un manque pour la floraison des vignes et pour la préparation des vendanges. Nous sommes à quelques semaines de cette période, et nous avons un manque d’eau très important. Il faut surtout souhaiter que personne ne rentre dans la guerre de l’eau, que nul ne soit privilégié et qu’une solution à cette situation dramatique soit trouvée. Quelles sont les restrictions dans la vie quotidienne des habitants de Baixas actuellement ? Tous ensemble, nous allons vers des restrictions d’eau. C’en est le cas pour les structures communales ou les espaces verts. Mais il est important que les habitants, les élus, les acteurs économiques au service de l’État, aient tous à l’esprit d’aller ensemble vers des solutions. Dans la commune, l’agriculture et le tourisme ont toutes leur place. Ce sont deux secteurs économiques très importants dans le département. Donc il va falloir aider le monde agricole et tous les professionnels du tourisme à pouvoir sauver cette saison et permettre à chacun d’entre eux de vivre de leur travail.