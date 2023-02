Sécheresse : le fleuve disparaît

Il n'y a plus une seule goutte d'eau. Les cailloux sont recouverts de mousse et de branchages, et dans le village, les fontaines sont à l'arrêt. Pour le maire de Saint-Zacharie, difficile d'imaginer qu'il marche là où il y a encore dix mois, coulait un fleuve. Dans une zone, l'Huveaune coule toujours, mais son niveau n'a jamais été aussi bas. Son débit a été divisé en quatre en l'espace de 5 ans. Dans le Var comme dans les Bouches-du-Rhône, l'alerte sécheresse renforcée a été déclenchée en mi-février, les agriculteurs sont contraints de s'adapter. L'exploitation de Franck et Audrey se trouve en aval du fleuve. Interdiction pour ces maraîchers de l'utiliser pour leur culture, ils doivent puiser dans les eaux de la ville. Nous poursuivons le chemin tout au long de l'Huveaune jusqu'à Marseille. Dans un golf ouvert à tous, vue du ciel, un patchwork de vert et de jaune en guise de pelouse. Face à ces épisodes de sécheresse répétée, le directeur cherche à s'adapter. La France enregistre son hiver le plus sec depuis 1959. Dès lundi, de nouvelles restrictions d'eau pourraient être annoncées par le gouvernement. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar