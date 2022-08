Sécheresse : le niveau de la Loire au plus bas

Sur les rives de Loire entre Nantes et Angers, le plus grand fleuve de France montre un visage presque jamais vu. Chaque jour, le lit du fleuve se dévoile un peu plus, laissant apparaître d'inhabituelle étendue de sable. Augustin Laplante, capitaine d'un bateau traditionnel, se demande pendant combien de jours encore son bateau pourra passer à certains endroits. Depuis le début de l'été, les matelots estiment que le niveau du fleuve perd environ sept centimètres par jour. Ce dimanche 31 juillet, il est quasiment deux mètres plus bas qu'en juillet dernier. À Ancenis-Saint-Géréon, en aval, on commence à s'habituer aux nouveaux paysages d'été. Mais la précocité du phénomène interpelle. Le débit de la Loire a également atteint son seuil d'alerte. Le reste de l'été risque d'être long alors qu'aucune précipitation n'est prévue pour l'heure. TF1 | Reportage K. Gaignoux, X. Baumel.