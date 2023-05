Nappes asséchées : les eaux minérales sont-elles menacées ?

En à peine dix ans, ce scientifique a vu le niveau d'un petit ruisseau de la campagne de Clermont-Ferrand baisser de 40 centimètres. Un constat préoccupant, qui témoigne des niveaux anormalement bas en profondeur, dans les nappes souterraines. À quelques kilomètres de là, la société des eaux de Volvic, qui puise dans les nappes pour fabriquer son eau, vient d'annoncer qu'elle allait réduire ses prélèvements de 5%. En France, la moitié du territoire est en situation critique et c'est justement dans les zones marquées en rouge et en orange que se trouvent plusieurs industriels de l'eau comme Volvic, Evian, Wattwiller, ou les marques du groupe Nestlé. Ce dernier vient même d'annoncer suspendre l'exploitation de deux de ses sites de forage, destinés à la production des eaux Hépar. Quelle quantité d'eau ne sera plus puisée ? L'information ne nous a pas été communiquée, mais cela représenterait une part non négligeable. Moins d'eau partout en France entraîne une hausse des prix : déjà 11% depuis un an, toutes marques confondues. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Derre, M. Ramaugé