Sécheresse : les frites vont-elles raccourcir ?

Des champs de pommes de terre complètement asséchés. C'est une première en 24 ans de métier pour Frédéric Tassaert. Les conséquences s'avèrent immédiates sur la récolte à venir : une perte de rendement de 50 % et des pommes de terre en manque d'eau et donc beaucoup plus petites que d'habitudes. Cet agriculteur souhaite désormais renégocier ses contrats avec les industriels. Les frites sont les premières victimes, car elles vont coûter plus cher. Au restaurant La Belgefrite, le cornet est déjà passé de 3 euros à 3,50 euros. Avec des pommes de terre plus petites, les frites seront aussi plus courtes et cela inquiète Joseph Kasa, le gérant de l'établissement. Les clients, eux, sont divisés sur la question. Les géants du secteur ne devraient pas non plus être épargnés. À l'image de McCain, qui fournit la plupart des fast-foods. Suite à une mauvaise récolte, il y a quatre ans, l'entreprise avait déjà annoncé une réduction de la taille des frites de deux centimètres. TF1 | Reportage V. Dépret, V. Lamhault, G. Vuitton.