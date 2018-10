Sécheresse en Lorraine : des moyennes de températures augmentées de 2°C

Les restrictions d'eau concernent 62 de nos départements. Depuis juin 2018, on est à plus de 40% de déficit de pluie dans le Grand Est. A cet effet, des centaines de kilos de poissons sont menacés d'asphyxie. De plus, l'ensoleillement qui est à 25% supérieur à la normale accroît encore le phénomène de sécheresse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.