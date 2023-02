Sécheresse, mistral : feu d'été en plein hiver dans le Sud

Le feu est violent. Attisées par un très fort mistral, les flammes dévorent, heure après heure, les collines de ce massif des Alpilles, sur la commune de Mouriès (Bouches-du-Rhône). Environ 100 hectares ont déjà brûlé et 200 pompiers tentent de maîtriser cet incendie en plein hiver. Une dizaine d’habitants a dû être évacuée et des troupeaux ont été mis en sécurité, dans ce massif où la végétation est encore très sèche. "Actuellement, avec le vent et le manque de pluie, elle est dans un état de détresse pratiquement équivalent au mois d’août", nous explique Christian Bonnet, responsable du comité communal feux de forêt. En plein hiver, les riverains et la maire de la commune n’ont jamais vu un incendie aussi important. Il a démarré aux alentours de six heures du matin. Tout est allé très vite. Le mistral devrait se calmer dans l’après-midi et les pompiers comptent rapidement maîtriser cet incendie, mais ils appellent à la plus grande vigilance. De nombreux départs de feux liés à des brûlages des végétaux ont eu lieu ces derniers jours en Provence. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot