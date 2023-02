Sécheresse, mistral : un incendie comme en plein été

Sous un très fort mistral avec des rafales à plus de 100 km/h, des flammes ont dévoré une colline dans le massif des Alpilles, toute la journée. Ce sont 260 pompiers qui ont lutté pour contenir le feu. Et éviter qu'il ne reprenne au moindre coup de vent. L'incendie s'est déclenché dans la nuit, aux alentours de cinq heures et demie du matin, sur la commune de Mouriès (Bouches-du-Rhône). Une dizaine de riverains a dû être évacués. Les troupeaux étaient mis en sécurité. Les pompiers ont protégé toutes les habitations sur les chemins du feu. En quelques heures, le feu a parcouru près de 130 hectares. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti d'un câble électrique sectionné par une branche à cause du vent. Les riverains se questionnent par rapport à l'étendue de cet incendie en plein hiver avec une végétation encore sèche. Un incendie qui ravage 130 hectares, en mois de février, étonne tout le monde. Ils se demandent si c'est à cause du réchauffement climatique et si la sécheresse va grandir. Le mistral va encore souffler jusqu'à dimanche en Provence. Et 150 pompiers restent mobilisés cette nuit sur le terrain pour éviter que le feu ne se réveille. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot