Sécheresse : obligés de vider le lac

À Bouchet-Saint-Nicolas (Haute-Loire), depuis huit mois, l’eau est devenue un bien précieux. À l’autre bout du robinet, à quatre kilomètres de là, l’eau est directement pompée d’un lac. Elle est traitée pour être potable, puis raccordée au réseau du village. Plus de 100 mètres cubes par jour sont puisés dans ce lac de 44 hectares. Sans pluies depuis décembre, les nappes phréatiques sont à sec. Alors, ce système de secours permet d’éviter les coupures d’eau. C’est de quoi alimenter temporairement les 300 habitants de cette commune nichée à 1 200 mètres d’altitude. Dans le bar du village, les villageois imaginent déjà les pires scénarios. "Il y aura peut-être des coupures dans la journée", "on ne peut pas vivre sans eau, et c’est bien inquiétant", confient certains. Il est impossible pour Jérôme Gazanion, éleveur laitier, de se priver d’eau. Il a 130 vaches, et toute sa production de lait en dépend. Près de 10 mètres cubes d’eau sont nécessaires à son élevage. Le raccordement au lac n’est que temporaire, il reste trois mois à la commune pour trouver une autre solution. TF1 | Reportage S. Prez, A. Cerrone