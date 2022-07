Sécheresse : peut-on encore arroser ?

Ces belles tomates bien juteuses, c'est son petit plaisir de l'été. Mais cette fois, elles lui laissent un petit goût amer. Marc risque de perdre tout le potager qu'il cultive avec amour, car il n'a plus le droit d'arroser ses légumes. Un arrêté préfectoral interdit d'arroser de jour comme de nuit. Les légumes sèchent sur pied, c'est un vrai manque à gagner pour ce vieux retraité modeste. "Je suis désolé, mais moi, c'est pour vraiment faire vivre ma famille", explique le retraité. Le sud connaît sa plus grande sècheresse depuis 1959. Les communes de Biot et Antibes (Alpes-Maritimes) sont donc les plus touchées. Elles subissent les mesures les plus fortes. Il est interdit également de remplir ou de mettre sa piscine à niveau. Annick et sa petite fille savourent donc chaque baignade pendant qu'elles le peuvent encore. Pour tous ces habitants, il va falloir désormais trouver des solutions alternatives. Les restrictions sont pour l'instant en cours jusqu'à la fin du mois de juillet. TF1 | Reportage K. Berg, B. Taïb