Sécheresse : plus de nouveaux maraîchers ?

Cette source alimente 90% du village. Son niveau est déjà critique, pire encore que l'année dernière à la même époque. Pour éviter l'insuffisance de la production d'eau par rapport aux consommations, le maire, Gilbert Hugues, a décidé d'interdire l'installation de nouveaux maraîchers. Une dizaine de demandes ont été déposées cette année. Il s'agit de faire une pause dans le développement de la commune. Le temps de trouver de nouvelles sources, de construire de nouveaux espaces de stockage de l'eau. Alexandra Pascal, éleveuse, subit elle déjà la sécheresse. Pourtant, elle soutient l'installation de nouveaux exploitants agricoles. "On est là pour produire, et avant tout pour nourrir la population. On nous demande de produire localement, des circuits courts. Si on n'installe pas d'agriculteurs, on devra faire venir de la nourriture de l'extérieur", confie-t-elle. Avec un déficit pluviométrique de 76% en mois de mars, le département des Alpes-Maritimes a été placé en alerte sécheresse renforcée. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde