Sécheresse : plusieurs départements en situation de crise

Aucune précipitation n'est attendue dans le département de la Loire alors que le sol y est particulièrement sec et les cours d'eau sont à leur plus bas niveau. La préfecture a alors appelé les habitants à se restreindre. Bénéficiant d'une dérogation, les agriculteurs peuvent encore arroser leurs parcelles. Les pépiniéristes, quant à eux, essayent de s'adapter à la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.