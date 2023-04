Sécheresse : quand l’eau vient à manquer au robinet

Depuis ce vendredi matin, la ville de Bouleternère (Pyrénées-Orientales) distribue gratuitement ces bouteilles, un pack d’eau par semaine et par habitant. Jusqu’ à nouvel ordre, il est impossible de boire l’eau du robinet ou de se laver les dents avec. Pourquoi l'eau du robinet, n’est-elle plus potable dans quatre communes des Pyrénées-Orientales ? À Bouleternère (Pyrénées-Orientales), le niveau de la nappe phréatique est au plus bas. Le maire a donc décidé de puiser l’eau d’un autre réseau, celui des agriculteurs. En se basant sur la démonstration des régions où les nappes phréatiques sont en dessous des normales, 75 % du territoire est concerné alors la question se pose, pourquoi nos sous-sols manquent-t-il autant d’eau ? Chaque année, c’est en hiver qu’il se recharge, mais la pluie s’est faite rare depuis ces six derniers mois,. Au printemps, le retour de la végétation absorbe les précipitations, les racines sont irriguées, mais le niveau de la nappe phréatique ne varie plus. Dans l'Hexagone, 70 à 80 % de l’eau potable est prélevée dans les nappes phréatiques. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, A. Cazabonne