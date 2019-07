Sécheresse : restrictions d'eau dans 38 départements

La chaleur s'est réinstallée dans notre pays avec la sécheresse qui a atteint son niveau de crise dans plusieurs départements. Dans les Deux-Sèvres, par exemple, les préfectures ont activé de nouvelles restrictions d'eau qui touchent non seulement les particuliers, mais aussi les agriculteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.