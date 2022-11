Sécheresse : un lac en péril

Un paysage aride, parfois lunaire et des ports à sec tout autour du lac. Pour atteindre l'eau, les plaisanciers doivent faire un effort supplémentaire. Maintenant il faut marcher plus de 60 mètres pour accéder au pontant qui a été déplacé de jour en jour pour qu'il reste dans l'eau, selon David, un plaisancier. Il n'y a aucun touriste sur le plan d'eau. Ces riverains ont le lac pour eux. Si peu d'eau aux vacances de la Toussaint, ils n'ont jamais vu ça. Pour naviguer en ce moment, il faut connaître les lieux et redoubler de vigilance. En temps normal à la même saison, la surface de l'eau se trouve dix mètres plus hauts. Les clubs nautiques viennent de boucler leur saison. En faisant un bilan, les comptes aussi sont au plus bas. Selon le directeur de l'office de tourisme de Serre-Ponçon, Alexis Aubespin, la situation est catastrophique, car on a en moyenne des entreprises qui ont perdu 40% de leur chiffre d'affaires sur la saison estivale. Depuis plus de six mois, les restaurateurs eux, doivent faire preuve de pédagogie auprès des clients. Le restaurateur place tous ses espoirs dans la saison d'hiver à venir. TF1 | Reportage N. Carme, M. Jit