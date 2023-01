Sécheresse : un manque d'eau criant dans le Puy-de-Dôme

Inutile de lui poser la question, Gilbert Portail, président du syndicat en charge de l'eau potable, est dépité. "C'est catastrophique. Je pense que s'il ne neige pas ou s'il ne pleut pas au mois de février ou mars, l'été prochain va être compliqué", explique-t-il. Dans les différents châteaux d'eau du secteur, le constat est clair comme de l'eau de roche, il manque plus de 70% des réserves en eau. Alors, depuis fin octobre, quatre citernes par jour viennent de Haute-Loire pour pallier le manque d'eau potable pour un coût, lui aussi, inquiétant. Sécheresse de l'été, absence de pluie en automne, le manque d'eau n'a échappé à personne dans le village. Chez un agriculteur, l'eau est indispensable. Il a besoin de 20 000 litres d'eau par jour pour nourrir ses animaux. Avec un mois de janvier toujours aussi doux, le temps des interrogations est venu. Une réunion avec la sous-préfecture d'Ambert est prévue le 19 janvier prochain pour tenter de trouver des solutions à court et moyen terme. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive