Sécheresse : un village presque sans eau

Quand on ouvre le robinet, on ne sait pas à quoi s’attendre. "Depuis ce matin, je n’ai pas eu une goutte d’eau. Là, elle vient juste de revenir", explique Valérie. Au mieux, un filet d’eau. Voilà son quotidien depuis une semaine. Impossible d’utiliser la machine à laver ou le lave-vaisselle. Il faut stocker le maximum de bouteilles et en utiliser le moins possible. Les trois réservoirs du village sont à sec. Problème : en été, la population d’Alzon (Gard) est multipliée par deux. La mairie distribue des packs d’eau. Dans la vallée, Yan Salze ne pourra bientôt plus donner d’eau à son troupeau. Cet éleveur vient d’effectuer le dernier pompage pour abreuver ses 60 brebis. "Elles peuvent boire jusqu’à dix ou quinze litres par jour", explique-t-il. Il affirme aussi ne pas encore trouver de solution. Dans la commune, on compte sur ce camion-citerne qui, tous les deux jours, vient remplir les captages. D’ordinaire, il transporte du lait, mais la mairie l’a réquisitionné en urgence. Les habitants du village pourront tenir 48 heures environ avant de manquer d’eau à nouveau. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso