Sécheresse : un village secouru par hélicoptère

C'est une opération de haut vol au cœur des montagnes provençales. Elle devrait permettre au village de Castillon et ses 400 habitants de retrouver un accès permanent à l'eau potable. La sécheresse a tari les principales sources de la vallée sauf une, où le matériel de pompage peut seulement être amené par les airs. C'est une source oubliée depuis des années dans une propriété privée. Trois semaines de travaux seront nécessaires pour raccorder cette nouvelle source au village de Castillon. Pour le moment, c'est la ville de Menton, située à dix kilomètres plus loin, qui remplit les cuves d'eau avec des camions-citernes une fois par semaine, mais cette solution n'est pas pérenne. Menton aussi souffre de la sécheresse. À Castillon, après des mois sans pluie et malgré une chaleur accablante, les habitants ont appris à utiliser l'eau goutte par goutte, au point de développer des angoisses. La mairie a publié un arrêté dès le mois de juin pour limiter l'usage de l'eau. Elle recommande de fermer les toilettes publiques, les fontaines ou encore l'arrosage des espaces verts. C'est uniquement avec de l'eau de récupération que les Castillonnais peuvent encore entretenir leurs plantes. Avant que nous partions, le maire a tenu à nous montrer le dernier bassin d'eau potable qui alimente le village. Il a juste de quoi tenir jusqu'à la fin du mois. Dans la vallée voisine, trois hameaux, près de 200 personnes n'ont déjà plus accès à l'eau potable. TF1 | Reportage L. Bornacin, F. Petit, T. Rolnik