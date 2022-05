Second mandat : les prochains rendez-vous du président

Dans les prochaines semaines, l’agenda du président de la République sera très chargé. Le 9 mai, il sera à Berlin, à la rencontre du chancelier Olaf Scholz. L’Allemagne, comme tout premier déplacement présidentiel, est un symbole de la force du couple franco-allemand. Le 13 mai à minuit, il signera la fin officielle du premier quinquennat. C’est confirmé, le gouvernement actuel restera aux affaires jusqu’à ce jour, au moins. Mais dès le lendemain, une question sera sur toutes les lèvres : le président nommera-t-il un nouveau Premier ministre ? À ce poste, Emmanuel Macron aimerait voir une femme, avec un profil "attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive". Arrivera une échéance cruciale, le 12 juin et le 19 juin, le premier et second tour des élections législatives. Le nouveau parlement siégera dès le mois de juillet. Au programme des cent premiers jours de ce nouveau quinquennat, des mesures immédiates sur le pouvoir d’achat, de nouvelles concertations sur la réforme des retraites, et le chantier de la planification écologique. TF1 | Reportage D. Sitbon, B. Chevalier, R. Cassan