Second tour de la présidentielle 2022 : les premiers votes

Jusqu’à deux heures d’attente pour accomplir son devoir citoyen. À Montréal, les 67 000 Français inscrits sur les listes électorales sont contraints de prendre leur mal en patience aux portes de l’unique bureau de vote de la ville. Sur l’ensemble du continent américain, ils sont plus d’un million de Français à voter dès ce samedi. Une règle instaurée en 2005 pour assurer leur égalité par rapport aux habitants de la métropole. Ici, à Washington, à plus de 6 000 kilomètres de leur pays, ils tenaient à participer. Une participation en hausse également par rapport au premier tour en Martinique. Plus 2,5 points à la mi-journée. En Guadeloupe, ces électeurs font partie des tous premiers Français à voter. Pour certains, c'est une première tout court avec une certaine émotion. Français métropolitains, votre tour arrive dimanche 23 avril à partir de 8 heures jusqu’à 19 heures ou 20 heures en fonction des villes. Sachez qu’en cas de file d’attente, vous pourrez voter plus tard, à condition d’être arrivé sur place avant l’heure limite. T F1 | Reportage