Second tour des législatives : un léger sursaut de participation ?

Dans ce bureau de vote du seizième arrondissement de Paris, on ne constate pas un sursaut de participation parce que la tendance est légèrement à l'inverse de la moyenne nationale. Un petit peu moins d'électeurs que dimanche dernier sont venus ce matin pour déposer leur bulletin dans l'urne. La présidente a notamment précisé que ceux qui n'avaient pas voté au premier tour des élections législatives sont venus dans la matinée. Une situation intéressante pour le déroulé de cette journée électorale. À l'échelle du pays, une carte montre le taux de participation dans différents départements du pays. Ceux qui ont voté plus que la moyenne nationale sont représentés en vert. Comme dimanche dernier, c'est le Lot qui est arrivé en tête à 29% de participation à midi. En rouge, nous avons les départements qui ont le moins voté. Là encore, comme la semaine dernière, c'est la Seine-Saint-Denis qui affiche le taux de participation le plus faible à 8,88% à douze heures. TF1 | Duplex F. AGNES