Second tour des municipales 2020 : les personnalités politiques face aux urnes

De nombreuses personnalités se sont déplacées pour le second tour des municipales de ce dimanche. Anne Hidalgo, Agnès Buzyn et Rachida Dati sont en concurrence pour Paris. À Marseille, Jean-Claude Gaudin est venu soutenir sa protégée, Martine Vassal. Edouard Philippe, ancien maire du Havre, quant à lui, joue son avenir à Matignon. Découvrez également d'autres célébrités politiques, notamment Louis Aliot à Perpignan, Martine Aubry à Lille, et Gérard Collomb à Lyon.