Second tour des municipales 2020 : une abstention historique à la mi-journée

Pour une élection municipale, le nombre de participations au vote est historiquement bas. Un chiffre en recul en regard du premier tour le 15 mars dernier. À Toulouse, les mesures sanitaires ont rassuré les électeurs et certains abstentionnistes du premier tour se sont déplacés pour aller voter. Puis dans la capitale, seuls 8,34% des électeurs parisiens étaient présents.